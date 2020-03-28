Знаменита українська співачка Віра Брежнєва  показала струнку і помітно схудлу фігуру в спортивному костюмі

Цього разу на своїй спеціальній сторінці, де зірка ділиться власними зауваженнями, розкриває секрети схуднення і також показує, як проходять будні на карантині, пише Рoliteka.net.

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Привет , мои хорошие !) Сегодня у нас прошла ещё одна он-лайн тренировка с тренером @danilushkina_ 💙 лично я очень собой довольна🤪!) Аплодирую всем, кто занимался с нами) 👏🏻 И всем, кто позанимается в любое другое время) ключевое слово - позаниматься 😉. Тренировка уже в IGTV, где сохранена и первая. И вы сможете чередовать 2 тренировки уже сами) например - через день) даже если вы начнёте свой путь под названием «Становлюсь лучшей версией себя» с этих тренировок, это уже будет хорошо!)) но не забывайте , о чем говорила @anitasporty - под жирком не видно даже самого проработанного пресса 😉. Поэтому самое главное - наладить своё питание! Я сохранила все эфиры, которые были , поэтому вы сможете их смотреть, пересматривать и делать выводы) с благодарностями моим замечательным гостям)) Помните - самое лучшее время для всего этого - СЕЙЧАС!!! И, повторюсь здесь - после каждого пункта, которым вы сделали себе ‘хорошо’ , благодарите себя, хвалите себя! Будь то правильный ужин вовремя, полноценно сделанная тренировка или пройденные 10 тыс шагов) Хвалите, уважайте за силу воли и ЛЮБИТЕ!!!❣️Ведь вы у себя одна ! Такая классная 🥰 Ну а я хвалю каждую из вас и, с заботой о вас, в пятницу сделаю ещё один полезный эфир! Теперь самое время идти глубже 💫 И в этот раз эфир будет - с психологом, о котором я уже не раз говорила в сторис @tanja.davydova ) на тему - Если ты дома - как привести в порядок мысли и жизнь 🤗 #сВеройвлучшее #Vbdiary _______________________ Костюм подарила моя 🤍 @svetlanamelnikova - это @almondcrew

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Віра з'явилася в спортивному костюмі пастельного відтінку, що складається з топа і лосин з високою посадкою. Волосся зірки розпущені, а сама вона в ролику привітно посміхається:

"У нас пройшла ще одна онлайн тренування з тренером 💙 особисто я дуже задоволена собою🤪!) Аплодую всім, хто займався з нами) 👏🏻

І всім, хто позаймається в будь який інший час) ключове слово - позайматися 😉 але не забувайте, під жирком не видно навіть самого опрацьованого преса 😉. Тому найголовніше - налагодити своє харчування! Я зберегла всі ефіри, які були , тому ви зможете їх дивитися, переглядати і робити висновки) з подяками моїм чудовим гостям)) Пам'ятаєте - найкращий час для цього - ЗАРАЗ!

І, повторюся тут - після кожного пункту, яким ви зробили собі ‘добре’ , дякуйте себе, хваліть себе! Будь то правильна вечеря вчасно, повноцінно зроблена тренування або пройдені 10 тисяч кроків) 💫", - написала Віра.

Також Віра Брежнєва поділилася милим домашнім фото з Костянтином Меладзе. В останні дні в багатьох країнах світу діють ті чи інші карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавіруса. З-за цього багато людей буквально «застрягли» у власних будинках. Зірки не стали винятком.

Популярна українська співачка, яка перебралася до Росії, вирішила нагадати людям про важливість самоізоляції. У розділі Сториз свого Instagram Брежнєва опублікувала спільне домашнє фото зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. На знімку співачка лежить на ліжку або дивані в обнімку з чоловіком. Правда, видно на фото тільки руку Меладзе, якої він обнімає дружину. Втім, здогадатися, що це він нескладно, так як на руці видно обручку.

Нагадаємо, Брежнєва в спортивному костюмі показала ідеальні ноги після тренувань.

Як повідомляла Politeka, гаряча Брежнєва показала, чим спокушає Меладзе на карантині.

Також Politeka писала, що зухвала Брежнєва здивувала жарким видом в боді з блискіток.

 