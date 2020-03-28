Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала струнку і помітно схудлу фігуру в спортивному костюмі

Цього разу на своїй спеціальній сторінці, де зірка ділиться власними зауваженнями, розкриває секрети схуднення і також показує, як проходять будні на карантині, пише Рoliteka.net.

Віра з'явилася в спортивному костюмі пастельного відтінку, що складається з топа і лосин з високою посадкою. Волосся зірки розпущені, а сама вона в ролику привітно посміхається:

"У нас пройшла ще одна онлайн тренування з тренером 💙 особисто я дуже задоволена собою🤪!) Аплодую всім, хто займався з нами) 👏🏻

І всім, хто позаймається в будь який інший час) ключове слово - позайматися 😉 але не забувайте, під жирком не видно навіть самого опрацьованого преса 😉. Тому найголовніше - налагодити своє харчування! Я зберегла всі ефіри, які були , тому ви зможете їх дивитися, переглядати і робити висновки) з подяками моїм чудовим гостям)) Пам'ятаєте - найкращий час для цього - ЗАРАЗ!

І, повторюся тут - після кожного пункту, яким ви зробили собі ‘добре’ , дякуйте себе, хваліть себе! Будь то правильна вечеря вчасно, повноцінно зроблена тренування або пройдені 10 тисяч кроків) 💫", - написала Віра.

Також Віра Брежнєва поділилася милим домашнім фото з Костянтином Меладзе. В останні дні в багатьох країнах світу діють ті чи інші карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавіруса. З-за цього багато людей буквально «застрягли» у власних будинках. Зірки не стали винятком.

Популярна українська співачка, яка перебралася до Росії, вирішила нагадати людям про важливість самоізоляції. У розділі Сториз свого Instagram Брежнєва опублікувала спільне домашнє фото зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. На знімку співачка лежить на ліжку або дивані в обнімку з чоловіком. Правда, видно на фото тільки руку Меладзе, якої він обнімає дружину. Втім, здогадатися, що це він нескладно, так як на руці видно обручку.

Нагадаємо, Брежнєва в спортивному костюмі показала ідеальні ноги після тренувань.

Як повідомляла Politeka, гаряча Брежнєва показала, чим спокушає Меладзе на карантині.

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