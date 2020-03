View this post on Instagram

Привет , мои хорошие !) Сегодня у нас прошла ещё одна он-лайн тренировка с тренером @danilushkina_ 💙 лично я очень собой довольна🤪!) Аплодирую всем, кто занимался с нами) 👏🏻 И всем, кто позанимается в любое другое время) ключевое слово - позаниматься 😉. Тренировка уже в IGTV, где сохранена и первая. И вы сможете чередовать 2 тренировки уже сами) например - через день) даже если вы начнёте свой путь под названием «Становлюсь лучшей версией себя» с этих тренировок, это уже будет хорошо!)) но не забывайте , о чем говорила @anitasporty - под жирком не видно даже самого проработанного пресса 😉. Поэтому самое главное - наладить своё питание! Я сохранила все эфиры, которые были , поэтому вы сможете их смотреть, пересматривать и делать выводы) с благодарностями моим замечательным гостям)) Помните - самое лучшее время для всего этого - СЕЙЧАС!!! И, повторюсь здесь - после каждого пункта, которым вы сделали себе ‘хорошо’ , благодарите себя, хвалите себя! Будь то правильный ужин вовремя, полноценно сделанная тренировка или пройденные 10 тыс шагов) Хвалите, уважайте за силу воли и ЛЮБИТЕ!!!❣️Ведь вы у себя одна ! Такая классная 🥰 Ну а я хвалю каждую из вас и, с заботой о вас, в пятницу сделаю ещё один полезный эфир! Теперь самое время идти глубже 💫 И в этот раз эфир будет - с психологом, о котором я уже не раз говорила в сторис @tanja.davydova ) на тему - Если ты дома - как привести в порядок мысли и жизнь 🤗 #сВеройвлучшее #Vbdiary _______________________ Костюм подарила моя 🤍 @svetlanamelnikova - это @almondcrew