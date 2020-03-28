Знаменита артиска Ані Лорак показала нові кадри зі зйомок кліпу "Обіцяю"

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці в розділі Сторі Кароліна вирішила показати два образи, які приміряла під час роботи над новим кліпом. При цьому не забула Лорак нагадати про те, що зараз карантин і слід поберегти себе, пише Рoliteka.net.

На нових фото зірка з'явилася з досить недбало укладеними волоссям з косою чубчиком і блідо-білого кольору плащем з тонким ременем. На другому знімку зірка з'явилася в білосніжному комбінезоні з пікантним вирізом відразу під грудьми, що помітно підкреслює талію зірки.

Артистка написала на одному із фото: "Залишайтеся вдома і бережіть себе!". Однак, так як фото представлені в спеціальному розділі, користувачі Instagram нові кадри прокоментувати не змогли.

Відзначимо, в цілому образи зірки справили неоднозначне враження на фанатів під час презентації кліпу "Обіцяю".

До цього співачка опублікувала нове фото на дивані, на якому вона лежить з відкритим ротом, підклавши руки під голову. Новим знімком вона натякнула, що готує сюрприз шанувальникам, і який буде вже в недалекому часів.

Також вона засвітила на фото декольте в короткому топі з широкими рукавами. Образ доповнювали штани з високою посадкою в тон топу. Волосся вона поклала об'ємними пасмами.

В коментарях шанувальники гідно оцінили її новий образ і фото. Також більшість фоловерів відзначили, що чекають її сюрприз.

«З Лазарєвим дует?», «Чарівні ангел», «Ані Лорак, я ваша фанатка, дуже вас люблю і, можливо, настане такий день, коли я з вами зустрінусь», «З нетерпінням чекаю», «Я вже не можу дочекатися. Кароліна, спасибі вам велике за те , що балуєте нас своїми прекрасними сюрпризами. Я припускаю, що це буде пісня , але там як буде...в будь-якому випадку я знаю , що це буде чудово», «Кароліна, ти Неймовірна)», «Така ніжна 💫», – написали під фото зірки користувачі мережі.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії.

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