Популярний російський співак Сергій Лазарєв зворушливо привітав свою подругу Поліну Гагаріну з днем народження
Фотографії виконавець опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На серії знімків Лазарєв стоїть в обнімку з Гагаріною. На одному фото він особливо сильно притискає її до себе, так, що співачка навіть намагається трохи відсторонитися, хоч і сміється на камеру.
«Прекрасна Поліна! З Днем Народження! Бажаю тобі ще більших перемог і висот! Хай твій потужний голос завжди обеззброює всіх! Бажаю любові і щастя! Радий, що ми дружимо!! А решту скажу особисто», - написав Лазарєв.
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Зазначимо, що під фото за день залишили понад 100 тисяч лайків. Лоліта не стрималася і теж оцінила пост. Так як у співака відключені коментарі, шанувальники не змогли приєднатися до привітань.
Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв заінтригував відвертим знімком у себе в профілі. На фото голий співак лежить у ліжку, закинувши руку за голову. Він грайливо посміхається і дивиться в камеру.
«Доброї ночі тобі…», - підписав фото Сергій, не уточнивши, кому присвячені ці рядки.
Як відомо, Лазарєву довгий час приписували роман з українською співачкою Ані Лорак. Зірки і самі підігрівали плітки про свої відносини. А ось з іншого української дівою – Світланою Лободою, у нього погані стосунки. Вони посварилися на одному з концертів.
Нагадаємо, що Сергій Лазарєв зробив відверте зізнання про Україну: "Може в мене полетять помідори, але...".
Як повідомляла Politeka, Лазарєв розбурхав пристрасним образом, навіть Лоліта не стрималася: «Ух, красень».
Також Politeka писала, що Лазарєв зганьбився прямо на сцені, кадри конфузу облетіли мережу: концерт пішов не за планом.