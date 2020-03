Знаменита артиска Ані Лорак показала на серії нових фото незвичайний наряд, зроблений повністю з білого мережива

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила показати відразу три нових фото, знятих у рамках нової фотосесії, під час якої з'явилася в мереживній вбранні, пише Рoliteka.net.

Так, сьогодні зірка постала перед шанувальникам в незвичайній мереживній сукні довжиною в підлогу, під яким помітно ще одне плаття пастельного відтінку без бретелей.

При цьому зірка доповнила свій наряд туфлями на високих підборах і масивними прикрасами, серед яких варто відзначити сережки з безліччю каменів. Волосся зірки ж покладені в м'які і акуратні хвилі, а на обличчі досить помітний макіяж.

Цікаво - чи шанувальники здивувалися "новим" губам Кароліни, які стали помітно більше, і написали кілька здивованих коментарів, як співачка одразу ж видалила новий пост зі своєї сторінки.

Раніше Ані Лорак представила відеозапис з виконанням пісні під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі". Зірка засвітила свою фігуру ще до схуднення, а також зачіску, яку багато користувачів дуже любили.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала архівний ролик, в якому з'явилася з довгими нарощеним волоссям з высветленными пасмами і косою чубчиком. При цьому зірка позувала у блідо-рожевій сукні зі шлейфом і спущеними бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. У наш непростий час особливо розумієш, що ми одне ціле – планета Земля. Адже якщо погано одному з нас, ми відчуваємо біль. У важкі часи є тільки один шлях до порятунку – це Любов. Любов і турбота до Себе. Любов і турбота до Ближнього. Час згуртуватися в турботі і любові один до одного! Нехай ця пісня під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі" @davidfoster зігріє вас! Бережіть Себе! 🙏🏻», – написала Кароліна під новим постом.

