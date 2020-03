Знаменитая артиска Ани Лорак показала на серии новых фото необычный наряд, сделанный полностью из белоснежного кружева

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила показать сразу три новых фото, отснятых в рамках новой фотосессии, во время которой появилась в кружевном наряде, пишет Рoliteka.net.

Так, сегодня звезда предстала перед поклонникам в необычном кружевном платье длинной в пол, под которым заметно еще одно платье пастельного оттенка без бретелей.

При этом звезда дополнила свой наряд туфлями на высоком каблуке и массивными украшениями, среди которых стоит отметить серьги с множеством камней. Волосы звезды же уложены в мягкие и аккуратные волны, а на лице довольно заметный макияж.

Примечательно - едва ли поклонники удивились "новым" губам Каролины, которые стали заметно больше. Также поклонники написали несколько удивленных комментариев, подумав, что звезда собралась наконец-то замуж. Спусля время певица удалила новый пост со своей страницы.

Ранее Ани Лорак представила видеозапись с исполнением песни под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми". Звезда засветила свою фигуру еще до похудения, а также прическу, которую многие пользователи очень любили.

Так, на своей странице в Инстаграм певица показала архивный ролик, в котором появилась с длинными нарощенными волосами с высветленными прядями и косой челкой. При этом позировала звезда в бледно-розовом платье со шлейфом и спущенными бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. В наше непростое время особенно понимаешь, что мы одно целое – планета Земля. Ведь если плохо одному из нас, мы чувствуем его боль. В трудные времена есть только один путь к спасению – это Любовь. Любовь и забота к Себе. Любовь и забота к Ближнему. Время сплотиться в заботе и любви друг к другу! Пусть эта песня под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми" @davidfoster согреет вас! Берегите Себя! 🙏🏻», – написала Каролина под новым постом.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа