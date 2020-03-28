Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва з'явилася на шоу "Ліга сміху" у відвертому вбранні

Цього разу на сторінці в соціальній мережі Instagram з'явилися кадри зі зйомок Наді під час участі у гумористичному шоу "Ліги сміху". Зірка не тільки блиснула стильним одягом, але ще й участю в одному з номерів шоу, пише Politeka.

Так, артистка, яка є однією з членів журі, взяла безпосередню участь в одному з номерів команди. При цьому самий пікантний момент гумористичної сценки, потрапив на камери. На новому фото зірка "била" одного з колег.

співачка Позувала у світлих джинсах і акуратних кросівках, а також джинсовій сорочці з різнокольоровими вставками. При цьому особи, на другому фото не видно, оскільки її світле волосся розметались по сторонам.

«Ти кращий тренер і твоя команда неймовірна 🔥🙌», «Ееее чекаємо шалено ❤️», «Ідеально😍🔥», «Друге фото це mortal combat😂», «Ура! Моя улюблена команда❤️», «Обов'язково буду дивитися 😍😍», «Звичайно ж чекаємо, про що ще може йти мова😍🔥», «Як же я ждууу😍😍😍😍😍», «Крутаааааа😍😍💜💜💜💜❤️❤️❤️», «Чекаємо😻🔥», – написали шанувальники.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом записали домашнє відео. Пара сидить на карантині, тому вигадує багато спільних проектів. Днями зірки вже провели прямий ефір, під час якого підключалися до своїх шанувальників і до відомих друзям, співали пісні та танцювали. Крім цього, пара відповіла на найбільш провокаційні і цікаві питання.

«В інста буде спільний прямий ефір з мрією мільйонів, та що там мільйонів...МІЛЬЯРДІВ! Зі мною!!!))) Інформація прозвучала на правах реклами. До зустрічі!!!», - написав Дантес під постом.

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