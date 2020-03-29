Відома співачка Світлана Лобода показала, як веселиться з дочками вдома під час карантину

В цей раз знаменита артистка показала себе в домашньому і навіть пікантному вигляді під час відпочинку. Як відомо, артистка вже давно перебуває на карантині разом з двома дітками через епідемію коронавіруса, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.

«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.

Шанувальники не залишилися байдужі:

«Браво, беремо приклад❤️👏🤩», «Красуня ,супер 👍😘», «Я прям афигела аааааааа Приголомшливо ❤️😻💣💔🙏🔥», «Норм тусовка у вас 🤪👌🏼❤️❤️❤️», «Коли всі на карантині, а кліпи знімати потрібно», «Як там Ліндеманн?», «Чекаю, коли покажете свою домашню студію 😂», «Ооаоаооа як же круто💕 🙏».

Раніше знаменита артистка показала раніше не публикованое фото з відпочинку закордоном. При цьому зірка частково поскаржилася, що не може дочекатися, коли ж настане довгоочікуване "завтра", натякаючи на те, що чекає якнайшвидшого завершення карантину.

Співачка залишилася вдома з дітками після оголошення про введення карантину і обмеження перетину кордонів. Зірка скасувала частину концертів і світських заходів, тому тепер у неї багато вільного часу для себе і своїх дівчаток - Єви і Тільди.

Співачка веде активну соціальну мережа Instagram, тепер кожен день на її сторінці з'являються нові знімки. На одному з таких фото зірка з'явилася в чорному купальнику і без макіяжу. Зав'язані волосся Лободи акуратною стрічкою з леопардовим принтом привертають увагу до себе.

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