Известная певица Светлана Лобода показала, как веселится с дочерьми дома во время карантина

В этот раз знаменитая артистка показала себя в домашнем и даже пикантном виде во время отдыха. Как известно, артистка уже давно находится на карантине вместе с двумя детками из-за эпидемии коронавируса, сообщает Politeka.

В этот раз звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

Поклонники не остались равнодушны:

«Браво, берём пример❤️👏🤩», «Красавица ,супер 👍😘», "Я прям афигела аааааааа Потрясающе ❤️😻💣💔🙏🔥", "Ну и чертовка, Света", "Норм тусовка у вас 🤪👌🏼❤️❤️❤️", «Когда все на карантине, а клипы снимать нужно», «Как там Линдеманн?», «Жду, когда покажете свою домашнюю студию 😂», «Ооаоаооа как же круто💕 🙏».

Ранее знаменитая артистка показала ранее не публикованое фото из отдыха заграницей. При этом звезда частично пожаловалась, что неможет дождаться, когда же наступит долгожданное "завтра", намекая на то, что ждет скорейшего завершения карантина.

Певица осталась дома с детками после объявления о введении карантина и ограничении пересечения границ. Звезда отменила часть концертов и светских мероприятий, поэтому теперь у нее много свободного времени для себя и своих девочек - Евы и Тильды.

Певица активно ведет социальную сеть Инстаграм, теперь каждый день на ее странице появляются новые снимки. На одном из таких фото звезда появилась в черном купальнике и без макияжа. Завязанные волосы Лободы аккуратной лентой с леопардовым принтом привлекают внимание к себе.

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