Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як зазвичай проходить її підготовка до фотосесій

Цього разу на своїй спеціальній додатковій сторінці в Instagram показала на серії відео, як проходить підготовка до стильним та нових зйомок. Віра показала, що відбувається за кадром ідеальних фото, що вона публікує в соцмережах, пише Рoliteka.net.

В цей раз під стильними кадрами Віра також розповіла, як пройшов ще один прямий ефір з серії корисних ефірів, на цей раз з психологом. За словами співачки, останній тиждень була більш ніж насиченою.

«Я вже давно не проводила стільки часу в соцмережах.🙈 Радує тільки одне - все не даремно) і саме ваші подяки мотивують робити щось далі. Тому ціную всі коментарі і сердечка ♥️

Попереду ще один тиждень карантину. І тепер , завдяки збереженим ефірів у IGTV у вас є інструменти , з якими ви зможете проводити свій час вдома з користю. Головне - залишайтеся вдома. 🙏💙

І, щоб завершити цей тиждень ефірів чимось легким , я вирішила завтра зробити ефір про красу ! Тим більше, сьогодні в ефірі ми з'ясували, що навіть сидячи вдома можна налаштувати себе на правильний розпорядок, вранці зробивши всі звичні ритуали. І один з них - легкий мейк 😉 ви ж помітили, що на кожному ефірі я з натуральним макіяжем 👩🏼 (на відео в каруселі Ніка і ніжки мої ушикарняет 🤪) Ps: на наступному тижні у мене теж будуть для вас сюрпризи 😉», - зазначила Брежнєва.

На карантині, до речі, дружина Костянтина Меладзе часу дарма не втрачає і активно стежить за своєю фігурою, ділиться власними зауваженнями, розкриває секрети схуднення. Крім того, вона часто публікує мотиваційні відео. Наприклад, в одному з них Віра з'явилася в спортивному костюмі пастельного відтінку, що складається з топа і лосин з високою посадкою. На думку шанувальників, Віра стала ще худіший і у неї залишилися одні кісточки":

"У нас пройшла ще одна онлайн тренування з тренером 💙 особисто я дуже задоволена собою🤪!) Аплодую всім, хто займався з нами) 👏🏻

І всім, хто позаймається в будь який інший час) ключове слово - позайматися 😉 але не забувайте, під жирком не видно навіть самого опрацьованого преса 😉. Тому найголовніше - налагодити своє харчування! Я зберегла всі ефіри, які були, тому ви зможете їх дивитися, переглядати і робити висновки) з подяками моїм чудовим гостям)) Пам'ятаєте - найкращий час для цього - ЗАРАЗ!!!», – написала вона.

Нагадаємо, Брежнєва в спортивному костюмі показала ідеальні ноги після тренувань.

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