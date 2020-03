View this post on Instagram

Сегодня прошёл еще один прямой эфир из серии полезных эфиров, в этот раз с психологом @tanja.davydova и могу сказать, что это была точно насыщенная рабочая неделя у меня)) потому что я уже давно не проводила столько времени в соцсетях.🙈 Радует только одно - все не зря) и именно ваши благодарности мотивируют делать что-то дальше. Поэтому ценю все комментарии и сердечки ♥️ Впереди ещё одна неделя карантина. И теперь , благодаря сохранённым эфирам в IGTV у вас есть инструменты , с которыми вы сможете проводить своё время дома с пользой. Главное - оставайтесь дома. 🙏💙 И, чтобы завершить эту неделю эфиров чем-то легким , я решила завтра сделать эфир о красоте ! Тем более, сегодня в эфире мы выяснили, что даже сидя дома можно настроить себя на правильный распорядок, утром сделав все привычные ритуалы. И один из них - лёгкий мэйк 😉 вы ведь заметили, что на каждом эфире я с натуральным макияжем 👩🏼 Вот об этом я и решила завтра поговорить. Но проведу я его не на этой страничке, а на @verabeauty.official и моим гостем будет профессиональный make-up artist обожаемая @nikakislyak 👐🏻 ( на видео в карусели Ника и ножки мои ушикарняет 🤪) поговорим о базовых правилах идеального мэйка, я поделюсь лайфхаками быстрого преображения и ещё раз проговорим о том, как избежать ошибок в повседневном макияже) Настраивайте оповещения и напоминания, не пропустите наш эфир. Становитесь лучшей версией себя. #veraнужнавсем #Vbdiary #нетеряйВеру #veraвлучшее Ps: на следующей неделе у меня тоже будут для вас сюрпризы 😉 следите за анонсами👆🏻