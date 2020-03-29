Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как обычно проходит ее подготовка к фотосессиям

В этот раз на своей специальной дополнительной странице в Инстаграм показала на серии видео, как проходит подготовка к стильным и новым съемкам. Вера показала, что происходит за кадром идеальных фото, что она публикует в соцсетях, пишет Рoliteka.net.

В этот раз под стильными кадрами Вера также рассказала, как прошёл еще один прямой эфир из серии полезных эфиров, в этот раз с психологом. По словам певицы, последняя неделя была более чем насыщенной.

«Я уже давно не проводила столько времени в соцсетях.🙈 Радует только одно - все не зря) и именно ваши благодарности мотивируют делать что-то дальше. Поэтому ценю все комментарии и сердечки ♥️

Впереди ещё одна неделя карантина. И теперь , благодаря сохранённым эфирам в IGTV у вас есть инструменты , с которыми вы сможете проводить своё время дома с пользой. Главное - оставайтесь дома. 🙏💙

И, чтобы завершить эту неделю эфиров чем-то легким , я решила завтра сделать эфир о красоте ! Тем более, сегодня в эфире мы выяснили, что даже сидя дома можно настроить себя на правильный распорядок, утром сделав все привычные ритуалы. И один из них - лёгкий мэйк 😉 вы ведь заметили, что на каждом эфире я с натуральным макияжем 👩🏼 (на видео в карусели Ника и ножки мои ушикарняет 🤪) Ps: на следующей неделе у меня тоже будут для вас сюрпризы 😉», - отметила Брежнева.

На карантине, к слову, супруга Константина Меладзе времени зря не теряет и активно следит за своей фигурой, делится собственными замечаниями, раскрывает секреты похудения. Кроме того, она часто публикует мотивационные видео. Например, в одном из них Вера появилась в спортивном костюме пастельного оттенка, состоящем из топа и лосин с высокой посадкой. По мнению поклонников, Вера стала еще худее и у нее "остались одни косточки":

"У нас прошла ещё одна он-лайн тренировка с тренером 💙 лично я очень собой довольна🤪!) Аплодирую всем, кто занимался с нами) 👏🏻

И всем, кто позанимается в любое другое время) ключевое слово - позаниматься 😉 но не забывайте, под жирком не видно даже самого проработанного пресса 😉. Поэтому самое главное - наладить своё питание! Я сохранила все эфиры, которые были, поэтому вы сможете их смотреть, пересматривать и делать выводы) с благодарностями моим замечательным гостям)) Помните - самое лучшее время для всего этого - СЕЙЧАС!!!», – написала она.

Напомним, Брежнева в спортивном костюме показала идеальные ноги после тренировок.

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