Популярний фітнес-тенер, під наглядом якого тримають себе у формі українські зірки, показав спільне тренування з Настею Каменських

Відео Андрій Хомицький розмістив на своєму Youtube-каналі, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Андрій Хомицький – відомий український тренер, який працює з поп-дівами вітчизняного шоу-бізнесу і регулярно викрадає вправи в інтернеті, в цей раз влаштував спортивний батл з Настею Каменських.

«Ми не просто потренуємося, наш батл буде складатися не тільки з вправ, але і питань. Ми розділимося на дві команди: в одній капітаном буде Настя, в інший - я. І кожен сам для себе визначить, в якій він буде команді», - каже Хомицький на відео.

Цікаво, як би прокоментував це відео чоловік Насті Каменських, Потап.

Нагадаємо, що 21 березня Хомицький проводив всеукраїнську тренування, а тепер регулярно викладає вправи і тренування на будь-який смак. Враховуючи, що карантин продовжили до 24 квітня, підтримувати себе у формі нікому не завадить. Тренер упевнений, що підтримувати себе в хорошій фізичній формі можна і не відвідуючи спортзал.

до Речі, нещодавно Хомицький публікував тренування зі Славою Камінської з «Неангелів», в якій зірка розкрила свої секрети схуднення. Під час заняття Слава під керівництвом тренера показала топ кращих вправ.

Нагадаємо, що Настя Каменських, Надя Дорофєєва та інші зірки підтримують форму на карантині: яскраві фото з тренувань.

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