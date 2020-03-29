Знаменита українська співачка Настя Каменських показала яскравий кадр зі зйомок останнього ефіру пісенного шоу "Голос"

Не так давно пройшов черговий ефір шоу, під час якого Анастасія блиснула стильним оливковою обтягуючим комбінезоном з дуже глибоким декольте. Поряд з яскравою співачкою позував і її чоловік - член журі знаменитого проекту, пише Рoliteka.net.

Настя позувала в стильному комбінезоні оливкового кольору з дуже глибоким декольте, яке прикрасили масивні прикраси срібного відтінку і складається з безлічі бус і незвичайних деталей. При цьому на її обличчі – яскравий макіяж, такий, що відтіняє її блискучу шкіру, а волосся покладені в акуратний пучок.

А ось Потап вирішив не змінювати свій спортивний стиль і з'явився на зйомках у світло-сірих рваних джинсах і джинсовій куртці зі світлими вставками.

«Кожен ефір @goloskrainy_official абсолютно унікальний. Кожен раз учасники демонструють такі можливості свого голосу, від яких по тілу мурашки 🤗 І сьогоднішній ефір буде заводним, ніжним і веселим одночасно 🚀😍 Але що я розповідаю - краще ви побачите все самі 😉», – написала Каменських під новим постом.

Також ми повідомляли, щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції будинку, зірка кожен день проводить заняття спортом о дев'ятій ранку, а також паралельно веде прямий ефір в соціальній мережі Instagram.

Один з кадрів зірки, зроблений перед тренуванням, з'явився і на фан-сторінці Насті. На представленому фото Каменських з'явилася з легким макіяжем і зібраними волоссям в недбалий пучок. Так, співачка щасливо позувала перед об'єктивом у чорно-білому костюмі, що складається з тонкого топа і лосин з високою талією.

Для більшої пікантності Настя розстебнула топ на замочку прямо на грудях:

«Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами 🔝», – написала Настя днем раніше.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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