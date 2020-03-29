Максим Галкін ошелешив зовнішнім виглядом в мережі

Російський шоумен і телеведучий записав кілька сториз в instagram, на яких показав свій занедбаний вигляд, що відросли кучеряве волосся і друге підборіддя. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

При чому, Галкін сам зізнається, що запустив себе і розповідає про те, чим займається на карантині.

«Хлопців, сидячи вдома на карантині, знаєте, до чого дійшов вже? Що я переглядаю передачі, в яких сам знімався! Це вже остання стадія» – сміється шоумен.

Також він зазначив, що під однією з програм, в яких він знімався, почалося обговорення того, справжня горілка була в його шоу.

«Звичайно, це справжня горілочка! Якщо я кажу, що я п'ю горілочку, то це – горілочка! Я ніколи не кажу неправду», – поділився Галкін.

Зазначимо, що на останньому фото, яке опублікував на своїй сторінці в instagram Максим Галкін, він позував разом з покійним Михайлом Задорновим. Тоді Галкін і пройшовся по своєму зовнішньому вигляду.

«А я дивлюся на себе на цій фотці і розумію, треба худнути. А це складно, тому що вперше, мабуть, за все своє життя я так цілодобово близький до домашнього холодильника», – пожартував шоумен.

Його дружина, примадонна Алла Пугачова, ймовірно, поза себе від такого перевтілення молодого чоловіка.

Нагадаємо, що Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін розчулив мережу новим відео з їх сином Гаррі. Кадрами шоу-мен поділився на своїй сторінці в Instagram.

На відео Гаррі, сидячи за столом, розповідає про форум любові, яка, до речі, виявилася досить непростий. Також хлопчик дуже заразливо сміється.

Милі сімейні кадри з сином Пугачової не залишили байдужими користувачів мережі.

Нагадаємо, Пугачова і Галкін показали старших дітей, але на відео помітили небезпечну деталь.

Як повідомляла Politeka, відомий продюсер накинувся на Пугачова, Галкін не витримав.

Також Politeka писала, що чоловік Пугачової Максим Галкін похвалився архівним відео з дітьми: "Лізу взагалі не дізнатися".