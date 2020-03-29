Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала домашні кадри, під час відпочинку на карантині

В цей раз співачка показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, невелике відеозвернення. Як виявилося, зірка звернулася за допомогою до психолога, щоб розповісти, як тепер треба жити з коханим під час карантину і не розсваритися, як це в багатьох буває, пише Рoliteka.net.

За словами Віри, вона має намір допомогти шанувальникам разом з психологом і навіть проведе спеціальний ефір. У домашньому ролику Віра з'явилася в природному вигляді без макіяжу і в білій майці. На тлі також видно, як виглядає кімната зірки. Однак, головна родзинка відео - це спів Віри під час якого вона показала свого чоловіка.

«Як мирно існувати в умовах карантину, пропоную дізнатися завтра у прямому ефірі, що я зроблю з сімейним психологом @ludmila.petranovskaya в 12:00(за київським часом) Я впевнена, що для кожної сім'ї ця інформація буде корисною)», – написала зірка.

Шанувальники тут же відповіли:

«наша Харизматяшка❤️❤️❤️👍👍👍😂💋💋💋», «Як мило 🌸🌸🌸», «Новий Хіт 🔥», «Здоров'я вам ✌️», «О, круто 🔥) треба прийти 😁», «Веруня,ви красуня🔥😍🔥😍🔥😍».

Раніше Віра Брежнєва здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram. Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри.

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного.

Нагадаємо, що Брежнєва посвітила фігурою без білизни перед знаменитими красенями

Також Politeka писала, що Брежнєва влаштувала дикі танці у спідниці з відвертим вирізом