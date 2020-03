View this post on Instagram

Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым:правило номер 1 - не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку ! Через лень и «не могу»🥳 Удачи🤸‍♀️🤩