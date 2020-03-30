Українські зірки змусять спітніти від одного свого виду

Топ зірок, які не можуть прожити без спорту та дня

На час карантину закрили всі спорткомплекси і тренажерні зали, де українські зірки були настяощими завсідниками. Тепер же, під час домашнього ув'язнення, знаменитості не можуть дозволити собі заплисти жирком і втратити спокусливі вигини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей в instagram.

На першому місці нашого топа – співачка Настя Каменських, яка часто проводить онлайн-тренування в прямому ефірі у соцмережі вранці, займається бігом в Ботсаду Києва, а також стежить за живленням.

«Понеділок – відмінний привід взяти себе в руки і зробити таки зарядку з ранку!», – стверджує співачка.

На другому місці – телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка привернула до спорту і свого чоловіка – співака Влада Топалова. Причому, за її словами, це чоловік її надихає на тренування, а не вона його.

Тодоренко навіть не змогла без спорту на відпочинку на райському острові Мальдіви і розсунула ноги в ідеальному поздовжньому шпагаті на березі океану.

Співачка Світлана Лобода також не бажає втрачати пружні форми і посилено тренується, про що свідчать її пости в соцмережі.

Співачка і телеведуча Тіна Кароль показала, як правильно стрибати на скакалці, щоб спалити якомога більше калорій, не ходячи в зал і не витрачаючи значні суми.

Нагадаємо, що Популярний фітнес-тенере, під наглядом якого тримають себе у формі українські зірки, показав спільне тренування з Настею Каменських.

Андрій Хомицький – відомий український тренер, який працює з поп-дівами вітчизняного шоу-бізнесу і регулярно викрадає вправи в інтернеті, в цей раз влаштував спортивний батл з Настею Каменських.

Нагадаємо, що Настя Каменських, Надя Дорофєєва та інші зірки підтримують форму на карантині: яскраві фото з тренувань.

Як повідомляла Politeka, Камінська в напівпрозорому вбранні похвалилася результатом пластики: "Хочеться ще".

Також Politeka писала, що Каменських показала, як розважається вранці разом з тренером: "Потап завжди ззаду".