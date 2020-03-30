Украинские звезды заставят вспотеть от одного своего вида

Топ звезд, которые не могут прожить без спорта и дня

На время карантина закрыли все спорткомплексы и тренажерные залы, где украинские звезды были настяощими завсегдатаями. Теперь же, во время домашнего заключения, знаменитости не могут позволить себе заплыть жирком и утратить соблазнительные изгибы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей в инстаграм.

На первом месте нашего топа – певица Настя Каменских, которая часто проводит онлайн-тренировки в прямом эфире в соцсети по утрам, занимается бегом в Ботсаду Киева, а также следит за питанием.

«Понедельник – отличный повод взять себя в руки и сделать таки зарядку с утра!», – утверждает певица.

На втором месте – телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая привлекла к спорту и своего мужа – певца Влада Топалова. Причем, по ее словам, это муж ее вдохновляет на тренировки, а не она его.

Тодоренко даже не смогла без спорта на отдыхе на райском острове Мальдивы и раздвинула ноги в идеальном продольном шпагате на берегу океана.

Певица Светлана Лобода также не желает терять упругие формы и усиленно тренируется, о чем свидетельствуют ее посты в соцсети.

Певица и телеведущая Тина Кароль показала, как правильно прыгать на скакалке, чтобы сжечь как можно больше калорий, не ходя в зал и не тратя внушительные суммы.

Напомним, что Популярный фитнес-тенер, под наблюдением которого держат себя в форме многие украинские звезды, показал совместную тренировку с Настей Каменских.

Андрей Хомицкий – известный украинский тренер, который работает с поп-дивами отечественного шоу-бизнеса и регулярно выкрадывает упражнения в интернете, в этот раз устроил спортивный батл с Настей Каменских.

Напомним, что Настя Каменских, Надя Дорофеева и другие звезды поддерживают форму на карантине: яркие фото с тренировок.

Как сообщала Politeka, Каминская в полупрозрачном костюме похвасталась результатом пластики: "Хочется еще".

Также Politeka писала, что Каменских показала, как развлекается по утрам вместе с тренером: "Потап всегда сзади".