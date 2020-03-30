Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як проходить її домашній карантин

На представленому на сторінці зірки в Instagram відео, Леся в домашньому вигляді влаштувала незвичайне прибирання. При цьому зірка у звичній гострій манері показала, як повинні проходити будні тих, хто залишається вдома в ізоляції, пише Politeka

Так, в цей раз Леся в жартівливій манері похвалилася справами, які встигла зробити за час відпочинку, причому все вона зробила за один день. Никитюк показала також, як проводить прибирання по дому.

У відеозапису зірка, одягнена в сірі спортивні штани і чорну футболку, активно миє квартиру дзеркало і пол. Потім Леся показала свого вихованця Рафіка, а завершенням відео став кадр, на якому ведуча ніжиться у ванній.

"А як ви прибираєте??? прямий ефір о 20.30 чекаю! #карантинніВечорниці", – коротко підписала нове відео Леся. Шанувальники бурхливо сприйняли новий пост і написали безліч коментарів на адресу артиски.

До цього ж артистка показала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці стильний кадр, на якому позувала на одній з китайських вуличок у чорній захисній масці.

За словами зірки, коли вона була в Китаї під час відпустки, то ще тоді, кілька місяців тому, носила маску і якщо б вона знала про швидке настання епідемії, то запаслася б масками в більшій кількості.

На самому фото Леся позувала в коротенькій шкіряній міні-спідниці з замком спереду, акуратною чорній кофті і болотного кольору ботильйонах на невисокому каблуці. Доповнила свій "образ дня" провідна маленькою сумочкою такого ж відтінку, як і її одежа.

Причому підпису зірка розповіла про плани на найближчий час. надавши шанувальникам можливість провести свій час з нею, нехай і у віртуальному режимі.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді

Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані