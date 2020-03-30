Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк продовжує підтримувати зв'язок з шанувальниками актриси

Про це пише Politeka.net.

Тривожну заяву спадкоємиця "моєї прекрасної няні" Заворотнюк Ганна зробила в своєму особистому Instagram.

За її словами, вони зараз переживають складний час через пандемію коронавіруса.

"Зараз Ми з вами переживаємо дуже складний час. І кожна людина, напевно, задає собі питання: Що це таке? Чому це сталося? І що з цим робити?... Мені хочеться сказати, ми стільки наносимо шкоди нашій планеті. Вона така гарна, вона така прекрасна, дивовижна. І ми навіть не усвідомлюємо, що наша планета це рай", - наголосила Ганна.

Дочка Анастасії Заворотнюк також зазначила, що люди не цінують свою планету і закликала кожного задуматися над своїми діями.

"Може бути закликає нас сам Бог, сама природа зупинитися і подумати. Я впевнена, що все буде добре, просто треба посидіти вдома, нікуди не виходити, щоб не дати подальшого ходу всієї епідемії. І цим ми можемо врятувати чиєсь життя. Адже життя кожної людини безцінне! І ми всі разом, спільними зусиллями, впораємося! Це загальна біда і ми повинні її вирішувати всім світом", - резюмувала вона в своєму особистому Instagram.

Користувачі подякували Анну за публікацію і побажали їй здоров'я на тлі епідемії коронавіруса COVID-19.

"Складна ситуація скрізь. Багато хто не вірить в цю хворобу...", "Анютааа Ви така красуня! Ви з матусею як дві краплі води", "Повністю з вами згодна!Дуже мотивують ваші пости", "Згодна з вами повністю, Ганнусю! Ми запаскудили нашу планету", "Красива, розумна", " Здоров'я вам, Ганна", - написали вони в комментариях.

Раніше Заворотнюк Ганна розповідала про свій переїзд до США. За словами дочки хворої на рак актриси, переїзд та навчання в США кардинально змінили її саму і її життя зокрема.

«Коли я зважилася на цей крок, мене переповнювало почуття захоплення і очікування. Моя підготовка до вступних іспитів була неймовірно довгою і складною, але результат виправдав мої старання і я отримала високий бал», - зізналася Ганна.

За її словами, у неї була знижка на навчання, яку вона повинна була підтверджувати гарним навчанням. Вона навчалася в Нью Йорку і жила на всім відомій Wall Street.

Нагадаємо, що дочка хворої на рак Заворотнюк скаженіла з подругою на природі, забувши про матір: «Треба дорожити…».

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