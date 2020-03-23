Дочка российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась совместными фотографиями с лучшей подругой

Фото она опубликовала на своей личной странице в Инстаграм, которую недавно стала активно вести, передает Politeka. Девушка показала несколько снимков, на которых она гуляет по лесу со своей подругой.

«Я уже как-то говорила, что счастье наше состоит из радостных моментов. Только хотелось бы, чтобы таких моментов в жизни было бы больше. Для меня таким радостным моментом стала встреча с моей подругой детства», - рассказала Анна.

По ее словам, они с подругой дружат с детства и всегда поддерживают друг друга – и в горе, и в радости. Анна рассказала, что ее подруга не смогла улететь домой за границу, где она живет. Поэтому во время карантина они решили погулять в лесу.

«Жизнь, она не завтра и не вчера, более того, именно в эту секунду и надо этим дорожить», - отметила Анна, из уст которой эти слова обретают особый смысл.

За короткое время пост Анны собрал почти 2 тысячи лайков. Поклонники в восторге от нового стиля ведения блога девушки.

«Анютка ты просто шикарна», «Анечка, так приятно видеть как изменилась Ваша страничка, какой глубокой она стала», «Красавица такая. Скорейшего выздоровления мамочке, мы молимся за нее», «Вы как будто не просто подруги, а две сестрички», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Анна сообщила своим подписчикам, что хочет продолжить вести свой блог после перерыва, связанного с болезнью ее матери. Девушка отметила, что ежедневно ей приходится переживать много тяжелых испытаний, но жизнь продолжается, и пришло время «выходить из своей ракушки».

Правда, похоже, Анна забыла, что ее мать находится в зоне риска, поэтому коронавирусная инфекция для нее очень опасна. Встречаясь с подругой, она, по сути, подвергает своего близкого человека опасности.

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