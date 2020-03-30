Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк продолжает поддерживать связь с поклонниками актрисы
Об этом пишет Politeka.net.
Тревожное заявление наследница "моей прекрасной няни" Анна Заворотнюк сделала в своем личном Instagram.
По ее словам, они сейчас переживают сложное время из-за пандемии коронавируса.
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"Мы сейчас с вами переживаем очень сложное время. И каждый человек, наверное, задает себе вопрос: Что это такое? Почему это произошло? И что с этим делать?... Мне хочется сказать, мы столько вреда наносим нашей планете. Она такая красивая, она такая прекрасная, удивительная. И мы даже не осознаем, что наша планета это рай", - подчеркнула Анна.
Дочь Анастасии Заворотнюк также отметила, что люди не ценят свою планету и призвала каждого задуматься над своими действиями.
"Может быть нас призывает сам Бог, сама природа остановиться и подумать. Я уверена, что все будет хорошо, просто нужно посидеть дома, никуда не выходить, чтобы не дать дальнейшего хода всей эпидемии. И этим мы можем спасти чью-то жизнь. А ведь жизнь каждого человека бесценна! И мы все вместе, совместными усилиями, справимся! Это общая беда и мы должны ее решать всем миром", - резюмировала она в своем личном Instagram.
Пользователи поблагодарили Анну за публикацию и пожелали ей здоровья на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.
"Сложная ситуация везде. Многие не верят в эту болезнь...", "Анютааа Вы такая красотка! Вы с мамочкой как две капли воды", "Полностью с вами согласна!Очень мотивируют ваши посты", "Согласна с вами полностью, Анечка! Мы загадили нашу планету", "Красивая, умная", " Здоровье вам, Анна", - написали они в комментариях.
Ранее Анна Заворотнюк рассказывала о своем переезде в США. По словам дочери больной раком актрисы, переезд и учеба в США кардинально поменяли ее саму и ее жизнь в частности.
«Когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания и я получила высокий бал», - призналась Анна.
По ее словам, у нее была скидка на обучение, которую она должна была подтверждать хорошей учебой. Она училась в Нью Йорке и жила на всем известной Wall Street.
Напомним, что дочь больной раком Заворотнюк порезвилась с подругой на природе, забыв о матери: «Надо дорожить…».
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