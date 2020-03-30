Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська влаштувала гарячий відпочинок прямо на вулиці

Незважаючи на постійні тренування, домашню зайнятість з двома дітками, а також віддалену рабту через ізоляції вдома, Слава прийнялася також не менш активно вести соціальну мережу Instagram. Цього разу співачка показала в розділі Сторі, як відпочиває на вулиці, інформує Рoliteka.net

Останнім часом видалася тепла погода, тому зірка вирішила влаштувати відпочинок на вулиці, на власній терасі будинку. Співачка показала себе перед об'єктивом в домашньому вигляді - з розпущеним волоссям і без макіяжу. При цьому видно також і частину білизни артистки -кольоровий ліф з темними тонкими бретелями.

У підписі під знімком, на якому співачка сховала обличчя за сонцезахисними окулярами, вона написала, що тепер у неї є "своя Туреччина".

До цього Слава Камінська розкрила свої секрети схуднення під час останнього тренування з тренером Андрієм Хомицьким. Під час заняття Слава показала топ кращих вправ і під керівництвом тренера виконала їх сама.

Як можна побачити під час запису, Андрій Хомицький – персональний тренер – показав частина вправ на проблемні зони: внутрішню поверхню стегна, зовнішню, сідниці, боки на животі, провисающую частина трицепса. Під час ролика Слава виконала особистий топ 4 кращих вправ на зазначені проблемні зони.

Варто відзначити, що Слава активно стежить за собою і, щоб показувати стильні кадри на відпочинок в міні-бікіні, зірка досить багато тренується, пробує різні дієти і стежить за собою.

Під час ролика, приміром, Камінська в природному вигляді і без макіяжу попрацювала над своїми проблемними зонами, постояла на планці і навіть отримала кілька слушних порад від персонального тренера Андрія Хомицкого під час занять на тренажерах.

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