Російська актриса Світлана Ходченкова показала свій спокусливий домашній образ

37-річна зірка фільмів виробництва «Квартал 95» любить радувати своїх фанатів новими знімками в Instagram. Як повідомляє Politeka, на цей раз вона поділилася атмосферним домашнім фото.

На знімку Ходченкова сидить на підвіконні й задумливо дивиться у вікно. З одягу на актрисі лише вільна біла сорочка. Одну оголену ногу вона витягнула вперед, а іншу обхопила руками. Волосся обрамляє обличчя актриси стильними великими хвилями.

«Вдома», - коротко і ємко підписала знімок зірка.

Її шанувальники прийшли в захват від такого простого, але водночас привабливого образу. Вони буквально засипали Ходченкову захопленими коментарями.

«З вами б я вдома закрився на весь карантин)», «які красиві вигини тіла», «Божественна», «Сусідам навроти пощастило», «Ніжки чудові. Пушкін би схвалив», «У вас найбільш незвичайні фотографії. Абсолютно нове бачення звичайних речей. Браво моделі і фотографу! Відмінний смак! Рада, що підписана на вас», «Шикарна, талановита і ще найголовніше неповторна Світлана», «класне фото, така гра світла, ніби нога просвічується і видно кісточки», - пишуть в коментарях до знімка.

Нагадаємо, роздягнена зірка фільмів "Квартал 95" влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені: "Нічого собі!".

Як повідомляла Politeka, зірка фільмів «Квартал 95» забула про сором і показала ідеальне тіло з усіх ракурсів.

Також Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" ледве вмістила вражаючі форми в тісне вбрання.