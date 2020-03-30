Российская актриса Светлана Ходченкова показала свой соблазнительный домашний образ

37-летняя звезда фильмов производства «Квартал 95» любит радовать своих фанатов новыми снимками в Инстаграм. Как сообщает Politeka, на этот раз она поделилась атмосферным домашним фото.

На снимке Ходченкова сидит на подоконнике и задумчиво смотрит в окно. Из одежды на актрисе лишь свободная белая рубашка. Одну обнаженную ногу она вытянула вперед, а другую обхватила руками. Волосы обрамляют лицо актрисы стильными крупными волнами.

«Дома», - коротко и емко подписала снимок звезда.

Ее поклонники пришли в восторг от такого простого, но одновременно пленительного образа. Они буквально засыпали Ходченкову восхищенными комментариями.

«С вами бы я дома закрылся на весь карантин)», «какие красивые изгибы тела», «Божественная», «Соседям напротив повезло», «Ножки чудесные. Пушкин бы одобрил», «У вас самые необычные фотографии. Абсолютно новое видение обычных вещей. Браво модели и фотографу! Отличный вкус! Рада, что подписана на вас», «Шикарная, талантливая и еще самое главное неповторимая Светлана», «классное фото, такая игра света, как будто нога просвечивается и видны косточки», - пишут в комментариях к снимку.

Напомним, раздетая звезда фильмов "Квартал 95" устроила шоу для взрослых прямо на сцене: "Ничего себе!".

Как сообщала Politeka, звезда фильмов «Квартал 95» забыла про стыд и показала идеальное тело со всех ракурсов.

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