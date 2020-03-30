Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається вдома в яскравому іміджі

На представленому на сторінці зірки в Instagram фото ошатна ведуча з яскравим макіяжем на обличчі похвалилася новим домашнім придбанням. Цього разу Леся здивувала не тільки стильним вбранням, але і незвичайною рекламою, пише Politeka.

Зірка показала себе в тонкій білій майці без рукавів і в шкіряних штанях з високою посадкою і широкої штаниною. Волосся телеведуча залишила розпущеним, а на обличчі її помітний легкий макіяж. При цьому позувала Леся одна і на наступному фото з домашнім улюбленцем на руках на кухні після ремонту.

Не так давно вдома у зірки закінчився довгоочікуваний ремонт, чому вона була невимовно рада. При цьому сьогодні зірка вирішила показати, що саме вона обрала для своєї квартири. А ось що відповіли шанувальники на побачене:

«Дуже подобається ця фірма.💯💯», «Хороший вибір! Не пошкодуєш. Користуюся вже багато років!», «Лайкати своє фото з профіля своєї собаки це сильно», «Духова шафа, ананас і собака... мене терзають смутні сумніви ;-)», «Красуня❤️», «Все можна йти працювати продавцем консультантом👌👌👌😂», «Тобі нудно!», «Super 👍».

Раніше телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото в Instagram. На фото Леся позує на червоних підборах і в піджаку. Волосся у неї були розпущені в цей раз. На фото можна побачити чиюсь руку, яка тримала фен у руці, який напевно був потрібен для зйомки фото. На тлі можна побачити диван, дзеркальну чорну стіну, двері та інші предмети інтер'єру.

Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Потрібно зробити конкурс Міс світу ноги. Ти його зробиш", "А вікна помиті", "Про, такі ноги, даються не кожній дівчині", "Леся не забудь помити руки 30", "Молодець", "карантин" з користю", "Розумниця", "Леся красуня", "Та ти просто богиня", "Супер-вумен".

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