Такий співачку ще не бачили

Популярна співачка Джамала в умовах карантину та другої вагітності намагається не падати духом

Зокрема, тріумфаторка "Євробачення" показала шанувальникам раритетні знімки, які були зроблені в Криму.

Відповідну публікацію Джамала зробила в своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Сидячи вдома на карантині, Джамала захотіла перебрати альбоми з фотографіями і натрапила на архівні кадри своєї юності на півострові. За словами популярної співачки, на неї так і нахлинули спогади, якими вона вирішила поділитися з шанувальниками.

На окремих кадрах зірка зображена в момент, коли вішає білизну на балконі, а також у кафе її батьків і під час попередніх виступів у клубах.

Джамала зізналася, що з раннього дитинства звикла до фізичної праці, адже вона завжди допомагала батькам і навіть пасла баранов.

"Перебирала альбоми з фотографіями і натрапила на ці фото. Нахлинули спогади... Я виросла в селищі і з дитинства звикла до сільської роботи - прополювати грядки від бур'янів, збирати черешню, інжир, хурму, виноградне листя. Завдань було мільйон: підмітати двір, збирати каміння в городі, допомагати батькам з прибиранням і багато іншого. У 9 років я почала пасти баранів. У мене було 5 баранів, яких я випасала після школи...", - згадує в своєму Instagram Джамала.

Співачка також розповіла, що через час батьки стали готувати їжу відпочиваючим, які заглядали в їхній будинок і просто просили нагодувати. І після навчання їй доводилося мити в холодній воді брудний посуд.

"...Я плакала, витирала сльози, але кожен день мила цю гору посуду", - додала вона.

"Ти наша гордість. Дуже щира і добра людина", "Представив, які почуття ви відчували до гостей, після яких доводилося перемивати гори посуду", "Ти гордість України!" "Так зворушливо", "Така життєва історія. Розумниця. Пишаємося Вами", - підтримали її шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, вагітна Джамала похвалилася змінами у зовнішності

Також Politeka повідомляла, що вагітна Джамала без макіяжу показала, як розважається будинку

А ще Politeka писала, що вагітна Джамала у всьому червоному посвітила кругленьким черевом