Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко насмішила забавним «коронавірусним» танцем

Модель і співачка Соня Євдокименко давно перебралася жити в США і зараз намагається розкрутити там свою кар'єру. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram і регулярно тішить шанувальників новими кадрами з життя.

Як передає Politeka, на цей раз Соня вирішила порадувати всіх, хто зараз сидить в карантині через пандемію коронавірусу. У розділі Сторіз артистка поділилася відео з веселим танцем, явно натхненним небезпечним захворюванням. Відео починається з того, що Соня «кашляє» в лікоть за заповітами ВООЗ, яка таким чином закликає людей захищатися від поширення коронавірусу.

Втім, відразу після цього артистка «одужує» і починає спокусливо танцювати під запальну пісню.

При цьому одягнена Соня по-домашньому просто: на ній стильний чорний спортивний костюм, який дозволяє їй вільно рухатися під музику. Волосся дівчина вирішила не збирати, і вони спокійно спадає їй на плечі, при цьому абсолютно не заважаючи танцювати.

На жаль, шанувальники Євдокименко ніяк не змогли відреагувати на її танець, адже в розділі Сторіиз відключена можливість коментування.

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