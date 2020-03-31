Популярна українська виконавиця Мішель Андраде показала, чим займається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Це був дууже незвичайний, але такий крутий досвід! Так от хлопці, це була моя перша зйомка онлайн. Я отримала величезний кайф поки ми з @kate_kondratieva творили! Відмінна ідея, так що карантин має свої плюси», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Андраде позує в футболці і облягаючих штанях, граючись зі своїм домашнім вихованцем.

«Класна фотка», «я в захваті від тебе, Мішель», «ідеальна», «Гарна груди напевно», «найкраща», «коли все ідеально – супер», - пишуть вони.

"Як красиво", - написала прийомна дочка Потапа Наталія Горова.

До цього ми писали, що Мішель Андраде здивувала шанувальників несподіваним зверненням.

Так, виконавиця розповідає про своєму новому кліпі і про те, який сенс був закладений в пісню.

«Незалежно від кольору шкіри, національності, сексуальної орієнтації, свого тіла і його можливостей, ми всі рівні і гідні любові, віри, гордості, підтримки…Підтримка зараз особливо важлива! Зараз, коли ми фізично відірвані від коханих і друзів, не можемо обійняти один одного, ми повинні відчувати один одного і допомагати на відстані. Може бути події в світі вплинуть на наші погляди і відносини з оточуючими, ми перестанемо бути байдужими і розучимося засуджувати», - зазначила вона.

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