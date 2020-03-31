26-річна Алла Добкіна, донька скандального українського політика Михайла Добкіна, показала себе в незвичному образі разом з маленьким сином

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала без штанів, лише в довгій і широкій футболці рожевого кольору. Алла позувала поруч з картиною, без косметики і з хвостом на голові. Разом з нею витвором мистецтва милувався її однорічний син.

Примітно, що уважні шанувальники помітили рани на колінах дівчини, припустивши, що вона могла впасти в "погоні" за неслухняною дитиною - "Ну, нічого собі".

"Ви де так впали, що пошкодили ніжку 😂 ну так дітки бігають 🏃‍♂️ мами не наздоженуть 🙏

В підписі Добкіна розкрила свою задумку з приводу картини на фото: "Я запускаю знову аукціони ❤️ раз в тиждень, я буду виставляти картини, речі з власного гардеробу і речі нашого фонду 🖤 Зараз всі забули про допомогу діткам, які постійно мають потребу в цьому 🙏🏼 порадуйте себе і допоможіть дітям💋 зібрані кошти ми перерахуємо @kuzlo12042017 🤗".



До речі, вартість картини "Моя хороша" стартує з 1500 гривень.

Раніше ми повідомляли, Добкіна похвасталсь музичним талантом сина, посадивши його за фортепіано. Алла натякнула батькові, екс-депутату, про подарунок дитині на 2-річчя, на що Михайло Маркович віджартувався.

«Юний музикант. Дідусь..нам такий потрібен на 2 рочки», - написала Алла під відео. А її батько відповів: "А може спочатку гітару?"

Нагадаємо, що розніжена Алла Добкіна збурила українців визнанням: "Поцілунки тільки в ліжку".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дочка Добкіна розсунула ноги на камеру і здивувала визнанням: "Дуже кайфую від цього".

Також Politeka писала, що Алла Добкіна засвітила всі свої достоїнства в прозорій сітці: «ось це обсяги».