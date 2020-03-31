31-річна російська актриса Крістіна Асмус розповіла, коли саме, на її думку, в неї закохався майбутній чоловік 39-річний комік Гарік Харламов

Асмус вперше познайомилася з Харламовим на фестивалі "Велика різниця" в Одесі. Але ось гуморист запримітив Крістіну раніше, коли вона знімалася в серіалі "Інтерни". Йому дуже сподобалася дівчина в білому халатику, пише "СтарХит".

«На початку відносин Гарік розповідав, що закохався в мене, побачивши в «Інтернах». І обожнював мій білий халат. Я якось навіть купила костюм медсестри в магазині для дорослих, але він так і лежить десь на антресолі», - поділилася Асмус.

Актриса зазначила, що таким чином хотіла зробити чоловікові сюрприз, але за браком часу забула про пікантний подарунок. Зате Гарік не забуває регулярно дарувати дружині презенти. Щоправда, зірка зізналася, що часом його подарунки зводять її з розуму.

Вона розповіла улюблену історію про Гаріка і подарунки. Якось на зорі їх відносин він подарував їй на 8 Березня ланцюжок-чокер з кулоном у вигляді серця. Асмус зробила вигляд, що зраділа, але трохи пізніше натякнула чоловікові, що не любить "всі ці сердечка-квіточки" і запропонувала наступного разу вибирати прикраси разом. Однак, через рік ситуація повторилася.

«І що ви думаєте? Він подарував мені точно такий же ланцюжок з точно таким же сердечком цієї ж марки, тільки з нової колекції. Це не було жартом. Він реально забув. Ми довго сміялися потім», - розповіла Крістіна.

Нагадаємо, пара розписалася в 2013 році, а в 2014-му у них народилася донька Анастасія.

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