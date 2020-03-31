Відома українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала фотосесію в одязі із "золота"

Артистка вирішила показати себе в стильному вбранні яскраво-жовтих відтінків, а також засвітила фігуру під час сонячних зйомок без білизни. Не так давно зірка розповіла, що всі кадри, зроблені в рамках цієї фотосесії дуже подобаються їй, оскільки вперше її показали такою, якою вона хотіла б бути, пише Politeka.

Сьогодні Леся представила стильний наряд: артистка позувала в золотистому топі, спустивши один рукав з плечей і оголюючи тим самим рівну спину, яскраво-жовтих лосинах з високою талією і такого ж відтінку взуття - ботфортах, зроблених з тієї ж тканини.

Причому на представленому знімку акцент зроблений саме на стрункій постаті артистки, повернувшейся до камери напівбоком і демонструє те, що вона позує без білизни.

«Всі ці фото повинні бути у модних журналах .. ну там «Порадниця», газета «Львівський замок», «Молода Садівниця» чоловічий журнал «Великий перець» 😆 Ну але не друкують журнали, інтерв'ю не беруть, (Залишу цю фотку тут🥰). Напишіть в коментах назви журналів і газет в яких хотіли б мене бачити😄👇🏻», - написала Никитюк.

Шанувальники тут же відреагували:

«Високий замок», «Так, "Молода садівниця" саме воно😁Гарне фото, вони ще пошкодуть, що не надрукували 💙😊», «Плейбой 👍», «🤣🤣🤣Леся я тебе люблю!!! Пам'ятаю Бабуся читала Порадныцю.. прям уявляю твоє фото на її сторінках👍😜», «Приазовський робочий», «Журнал "лесин горіх"».

Раніше телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото в Instagram. На фото Леся позує на червоних підборах і в піджаку. Волосся у неї були розпущені в цей раз. На фото можна побачити чиюсь руку, яка тримала фен у руці, який напевно був потрібен для зйомки фото. На тлі можна побачити диван, дзеркальну чорну стіну, двері та інші предмети інтер'єру.

Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Потрібно зробити конкурс Міс світу ноги. Ти його зробиш", "А вікна помиті", "Про, такі ноги, даються не кожній дівчині", "Леся не забудь помити руки 30", "Молодець", "карантин" з користю", "Розумниця", "Леся красуня", "Та ти просто богиня", "Супер-вумен".

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