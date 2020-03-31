Известная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила фотосессию в одежде из "золота"

Артистка решила показать себя в стильном наряде ярко-желтых оттенков, а также засветила фигуру во время солнечных съемок без белья. Не так давно звезда рассказала, что все кадры, сделанные в рамках этой фотосессии очень нравятся ей, поскольку впервые ее показали такой, какой она хотела быть, пишет Politeka.

Сегодня Леся представила стильный наряд: артистка позировала в золотистом топе, спустив один рукав с плеч и оголяя тем самым ровную спину, ярко-желтых лосинах с высокой талией и такого же оттенка обуви - ботфортах, сделанных из той же ткани.

Причем на представленном снимке акцент сделан именно на стройной фигуре артистки, повернувшейся к камере полубоком и демонстрирующей то, что она позирует без белья.

«Все эти фото должны быть в модных журналах .. ну там «Порадниця», газета «Львовский замок», «Молодая Садовница» мужской журнал «Большой перец» 😆 Ну но журналы не печатают, интервью не берут, (Оставлю эту фотку тут🥰). Напишите в комментах названия журналов и газет в которых хотели бы меня видеть😄👇🏻», - написала Никитюк.

Поклонники тут же отреагировали:

«Високий замок», «Да, "Молода садівниця" самое оно😁Гарне фото, вони ще пошкодуть, що не надрукували 💙😊», «Плэйбой 👍», «🤣🤣🤣Леся я тебя люблю!!! Помню Бабушка читала Порадныцю.. прям представляю твоё фото на ее страницах👍😜», «Приазовский рабочий», «Журнал "лесин орех"».

Ранее телеведущая Леся Никитюк показала новое фото в Инстаграм. На фото Леся позирует на красных каблуках и в пиджаке. Волосы у нее были распущены в этот раз. На фото можно увидеть чью-то руку, которая держала фен в руке, который наверное нужен был для съемки фото. На фоне можно увидеть диван, зеркальную черную стену, дверь и другие предметы интерьера.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Нужно сделать конкурс Мисс ноги мира. Ты его сделаешь", "А окна мытые", "О, такие ноги, даются не каждой девушке", "Леся не забудь руки помыть 30 с", "Молодец, карантин с пользой", "Умничка", "Леся красотка", "Та ты просто богиня", "Супер-вумен".

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