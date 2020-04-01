Теледіва Олена-Крістіна Лебідь, пасія колишнього віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, показала, як вона перевіряє мікрофон перед зйомкою

Кумедне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На ролику Лебідь завиває, намагаючись імітувати оперний спів і стрибає по кухні. Виглядає її поведінка досить дивно.

«Хроніки карантину. Зійшла з розуму. Або коли треба перевірити, чи не шарудить при русі мікрофон. Але з боку: чисто Дівчинка з ку-ку. Друзі, будемо на позитиві всім віруснякам на зло», - написала телеведуча.

За кілька годин відео подивилися понад 23 тисяч разів. Фанати Лебідь в захваті від її жартівливого ролика.

«Блискучий Вокал і хореографія на висоті. Лебедине озеро - психоделічна версія», «Дитина почула і тепер сидить повторює: ляо-ляо», «Ви зараз викличете дощ», «Коли попросили сказати тост, а ти не вмієш говорити», «А можна у вас уроки вокалу взяти?», «Хоча так, на карантині відкриваються все нові і нові таланти, можливості, вміння», «Ор вище гір», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 29-річна Олена-Крістіна Лебідь поділилася особистим знімком зі своїм нареченим Павлом Розенком. Телеведуча зацілувала свого нареченого прямо посеред вулиці. Зазначимо, що пара часто публікує зворушливі знімки, не соромлячись своїх відносин.

Нагадаємо, що Олена-Крістіна Лебідь показала, що діється в Києві в розпал карантину: "Маска де?".

Як повідомляла Politeka, наречена Розенка влаштувала зухвалі розваги з подругою на вулиці, наплювавши на карантин: "Що ж ти робиш?".

Також Politeka писала, що інтимне листування нареченої Розенка потрапило в мережу, фото: «Дітям не дивитися!».