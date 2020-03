View this post on Instagram

Хроники карантина 💪 😂😂😂 Сошла с ума😂😂😂 Или когда надо проверить, не шуршит ли при движении микрофон 🎤🙉🙉🙉🤣🤣🤣 Но со стороны: чисто Девочка с ку-ку🤣🤣🤣 ❤️❤️❤️ Друзья, будем на позитиве всем вируснякам 🦠 назло💪 УЛЫБНИТЕСЬ 💋☺️❤️ #залишайсявдома