29-річна українська ведуча Олена-Крістіна Лебідь, кохана колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, поділилася з фанатами листом, який їй написав невідомий іноземець

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала скрін листа з дивним змістом, передає Рoliteka.net. Свій пост Лебідь супроводила здивованим обличчям, натякаючи, що такі листи її бентежать. У самому листі, який, ймовірно, перекладався за допомогою гугл-перекладача, невідомий пропонує дівчині зустрітися, коли він прилетить в Київ. Через некоректний переклад його лист виглядає досить смішно.

«Дітям не дивитися!!! Я от думаю, що відповісти цьому гуляльщику в спідницях?», - написала телеведуча.

За три години пост Лебідь зібрав майже 3 тисячі лайків. Шанувальники активно обговорюють лист від іноземця.

«Не смійте йому відмовляти, хто знає, чи зможете ви ще зустріти ловеласів в короткій спідниці? Справжня екзотика, шанс на мільйон», «Ааа, шок-контент: мужик в спідницях», «Який пустун», «Просто покашляйте на нього)) чи можна і чхнути для вірності)) і ненароком згадати, що нещодавно повернулися з Китаю», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь поділилася фото, на якому постала в досить спокусливому образі. На ній були надіті джинсові шортики і рожевий топ. Олена-Крістіна зухвало розташувалася на сходах з чашкою.

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