29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, кохана колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, приголомшила шанувальників зовнішнім виглядом і сміливою витівкою

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими фото, на яких постала вельми в спокусливому образі. Олена-Крістіна прийшла до будинку подруги з кошиком квітів і повітряною кулькою, щоб привітати ту з днем народження. Знаменитість любить епатувати публіку незвичайними вбраннями - цей раз не став винятком, незважаючи на загальний карантин.

Лебідь наділа джинсові шорти, темну блузку, червону шкіряну курточку і доповнила образ чорними панчохами.

На фото видно, що спочатку телеведуч намагається тримати дистанцію, однак, врешті-решт, здалася і трохи чи не всім тілом притулилася до подруги ззаду, зігнувши ноги в колінах.

"Перший наш день народження в карантині: цьомки-обнімашки - на "растояшке"🙈🙈🙈 🎂🎂🎂 Але обожашки прекрасну квітучу іменинницю @olarhypova - з самої глибини сердешки 🥰🥰🥰🥰🥰 Міцно вітаємо, міцно обіймаємо , але поки що не цілуємо 🙈🙈🙈", - підписала фото зірка.

Шанувальники трохи покартали Лебідь через необачну поведінку під час карантину, але, тим не менш, похвалили за образ.

"Христино, ви поменше ходіть на вулиці, все-таки вірус не дрімає, а телефон буде вічно пахнути спиртом😅"

"Фото : Кріс дивиться кудись в далечінь 😂😉"

"Ви позитивна, мила і приємна людина 🤩🤪"

"Що ж ти робиш?"

Раніше ми повідомляли, Олена-Крістіна здивувала божевільним фото: від нудьги дівчина вирішила розмішати каву за допомогою дриля. Вона розташувалася на східцях сходів, блиснувши стегнами в коротких шортиках. Кумедне фото викликало фурор: "Ух, яка імператриця, ви шо😍🔥"; "Христино,ви така красива 😻".

Нагадаємо, що Елена-Крістіна Лебідь похвалилася багатством у всьому рожевому: "Полуниця в йогурті".

А ще Politeka писала, что Елена-Крістіна Лебідь прикрилася подушкою та побешкетувала на дивані: "Давно цього не робила".