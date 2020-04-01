Теледива Елена-Кристина Лебедь, пассия бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, показала, как она проверяет микрофон перед съемкой

Забавное видео звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На ролике Лебедь завывает, пытаясь имитировать оперное пение и прыгает по кухне. Выглядит ее поведение довольно странно.

«Хроники карантина. Сошла с ума. Или когда надо проверить, не шуршит ли при движении микрофон. Но со стороны: чисто Девочка с ку-ку. Друзья, будем на позитиве всем вируснякам назло», - написала телеведущая.

За несколько часов видео посмотрели более 23 тысяч раз. Фанаты Лебедь в восторге от ее шутливого ролика.

«Вокал блестящий и хореография на высоте. Лебединое озеро - психоделическая версия», «Ребенок услышал и теперь сидит повторяет: ляо-ляо», «Вы сейчас вызовете дождь», «Когда попросили сказать тост, а ты не умеешь говорить», «А можно у вас уроки вокала взять?», «Хотя да, на карантине открываются все новые и новые таланты, возможности, умения», «Ор выше гор», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 29-летняя Елена-Кристина Лебедь поделилась личным снимком со своим женихом Павлом Розенко. Телеведущая зацеловала своего жениха прямо посреди улицы. Отметим, что пара часто публикует трогательные снимки, не стыдясь своих отношений.

Напомним, что Елена-Кристина Лебедь показала, что творится в Киеве в разгар карантина: "Маска где?".

Как сообщала Politeka, невеста Розенко устроила дерзкие развлечения с подругой на улице, наплевав на карантин: "Что ж ты творишь?".

Также Politeka писала, что интимная переписка невесты Розенко попала в сеть, фото: «Детям не смотреть!».