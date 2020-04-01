Телеведуча Регіна Тодоренко різними способами намагається відволіктися від карантину

Про це пише Politeka.net.

Українська зірка в умовах карантину вирішила хоч якось з користю проводити час.

Зокрема, Регіна Тодоренко проводить онлайн-марафони у своєму особистому Instagram, на яких збираються тисячі людей.

Для залучення аудиторії зірка опублікувала у своєму мікроблозі яскраве фото зі свого недавнього відпочинку на Мальдівах.

На знімку Регіна Тодоренко позує в купальнику на тлі океану. На фото також можна оцінити відмінну фігуру телеведучої, у якій народився син наприкінці 2018 року.

"Марафон для розумних пройшов відмінно. Я радію, що знайшла однодумців! Вас виявилося понад 100 тисяч! Розумних, глибоких, освічених, готових покращувати своє життя! Я задоволена, що ми провели час з користю і отримали консультацію у таких крутих професіоналів в області психології, НЛП, бізнесу, медицини.

Пропонуйте кандидатури для наступного марафону! Поки ви пишете, я планую стрім для вагітних і молодих мам на суботу", - підписала вона гарячий знімок.

"Красуня", "Я не буду писати всякий брєд, просто хочу сказати, що ваш стиль мене надихає! Продовжуйте в тому ж дусі!", "Красуня, давай дружити...", "Супер, хочеться туди у тепло", "Ти прекрасна", "Сонячна!", "Фотка просто вогонь", - підтримали її фанати в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Регіна Тодоренко показала себе в домашньому образі і зізналася, чим займається на карантині.

За словами зірки, через карантин у неї з'явилося більше часу на читання книг.

«З самого дитинства батьки привчили мене читати книги, і зараз я дуже намагаюся читати хоча б одну книгу в місяць! А з урахуванням сформованої ситуації на читання і саморозвиток з'явилося більше часу! Адже прокачувати мозок також необхідно, як м'язи в спортзалі!», - відверто заявила телеведуча.

Нагадаємо, Тодоренко в міні-сукні блиснула схудлою фігурою: "Ух, яка соковита!".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко з Топаловим спантеличили розвагами в розпал карантину: "Очі краснющие".

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