Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала силу макіяжу на собі

Під час карантину Надя вирішила влаштувати собі вдома насичені будні. Після кількох днів, проведених в пусту, співачка вирішила з чоловіком активно займатися спортом, проводити прямі ефіри і спілкуватися з шанувальниками, пише Politeka.

цього разу Надя провела прямий ефір, щоб показати і розповісти про косметику, яку використовує. Після зірка представила кінцевий підсумок її нового образу і вирішила поспілкуватися з фанатами і подивитися, йшли вони її настанов.

«Самооцінка моїх брів піднялася дуже сильно 😂😂❤️. А взагалі я до сих пір в шоці і спасибі Наді за те, що мала можливість бути разом в ефірі ❤️❤️🤞🏼», - написала одна з прихильниць під відео, представленому на фан-акаунті.

Ось що відповіли шанувальники:

«І вчіться )))😂😂😂😂», «Круууть 😍», «ти Така милаяяя 😍😍❤️ :333», «Молодчинка 😍💕», «Обожнюю ❤️❤️❤️❤️ Найкраща!», «Дуже рада за тебе😍♥️».

Нагадаємо, після повернення з відпустки Надя також встигла здивувати новою зміною іміджу. Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір.

До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами Наді, які їм найбільше сподобалися.

На старому кадрі Надя позувала разом з коханим чоловіком у милому і домашньому вигляді. При цьому на досить давнє фото артистка була ще з рудуватим волоссям, чим дуже порадувала шанувальників.

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