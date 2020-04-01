Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала силу макияжа на себе

Во время карантина Надя решила устроить себе дома насыщенные будни. После нескольких дней бездельничества певица решила с супругом активно заниматься спортом, проводить прямые эфиры и общаться с поклонниками, пишет Politeka.

В этот раз Надя провела прямой эфир, чтобы показать и рассказать о косметике, которую использует. После звезда представила конечный итог ее нового образа и решила пообщаться с фанатами и посмотреть, следовали они ее наставлениям.

«Самооценка моих бровей поднялась на очень сильно 😂😂❤️. А вообще я до сих пор в шоке и спасибо Наде за то, что имела возможность быть вместе в эфире ❤️❤️🤞🏼», - написала одна из поклонниц под видео, представленном на фан-акаунте.

Вот что ответили поклонники:

«І вчіться )))😂😂😂😂», «Круууть 😍», «Такая ты милаяяя 😍😍❤️ :333», «Молодчинка 😍💕», «Обожаю ❤️❤️❤️❤️ Лучшая!», «Очень рада за тебя😍♥️».

Напомним, по возвращению из отпуска Надя также успела удивить новой сменой имиджа. Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет.

К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды. Многие фанаты любят делиться архивными кадрами Нади, которые им больше всего и понравились.

На старом кадре Надя позировала вместе с любимым супругом в милом и домашнем виде. При этом на довольно давнем фото артистка была еще с рыжеватыми волосами, чем немало порадовала поклонников.

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