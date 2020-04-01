Російського співака Льва Лещенка, у якого діагностували серйозний вірус, перевели з реанімації у звичайну палату

Про це в інтерв'ю журналістам розповів його концертний директор Андрій Гайдель, передає Стархит.

Як відомо, співак потрапив до підмосковної лікарні зі своєю дружиною минулого тижня.

Спершу стан Льва Лещенка було вкрай важким, і після декількох днів у реанімації він повернувся до своєї дружини Оксани в звичайну палату.

Лікарі досі не можуть поставити співакові остаточний діагноз.

«У Льва Валеріановича велика пневмонія, йому то краще, то гірше. Постійно беруть аналізи. На коронавірус перездавав вже кілька разів. Активно лікується. Але лікарі поки не можуть зрозуміти природу його пневмонії, звідки вона з'явилася. Може бути, давно протікала в слабкій формі, а зараз активізувалася. Стан наразі стабільний, розмовляв з ним сьогодні», - зізнався Андрій Гайдель.

Але Лев Лещенко не опускає руки і прямо в палаті працює над новим музичним матеріалом.

«Умови перебування в Коммунарці його повністю влаштовують. Нічого не просить передати, крім якихось особистих речей по дрібниці. Годують добре, у палаті є телевізор та Інтернет. Але величезна кількість негативних відгуків, невірної інформації, яку він прочитав і побачив, напевно, підкосили його здоров'я більше, ніж все інше», - резюмував його концертний директор, спілкуючись з журналістами.

Раніше ми розповідали, що Льва Лещенка 24 березня екстрено госпіталізували в підмосковну лікарню з підозрою на небезпечний вірус.

Він перебував у реанімації, так як він задихався і у нього знизився відсоток кисню в крові.

Напередодні госпіталізації Лев Лещенко відвідав приватну вечірку, яку влаштувала рідна сестра Ігоря Крутого. На заході також були присутні російські зірки і прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Після вечірки і госпіталізації Лещенка зірки почали звертатися за допомогою до медиків через погіршення стану здоров'я.

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