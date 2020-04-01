Российского певца Льва Лещенко, у которого диагностировали серьезный вирус, перевели из реанимации в обычную палату

Об этом в интервью журналистам рассказал его концертный директор Андрей Гайдель, передает Стархит.

Как известно, певец поступил в подмосковную больницу со своей супругой на прошлой неделе.

Сперва состояние Льва Лещенко было крайне тяжелым, и после нескольких дней в реанимации он вернулся к своей супруге Оксане в обычную палату.

Врачи до сих пор не могут поставить певцу окончательный диагноз.

«У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня», - признался Андрей Гайдель.

Но Лев Лещенко не опускает руки и прямо в палате работает над новым музыкальным материалом.

«Условия пребывания в Коммунарке его полностью устраивают. Ничего не просит передать, кроме каких-то личных вещей по мелочи. Кормят хорошо, в палате есть телевизор и Интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное», - резюмировал его концертный директор, общаясь с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что Льва Лещенко 24 марта экстренно госпитализировали в подмосковную больницу с подозрением на опасный вирус.

Он находился в реанимации, так как он задыхался и у него снизился процент кислорода в крови.

Накануне госпитализации Лев Лещенко посетил частную вечеринку, которую устроила родная сестра Игоря Крутого. На мероприятии также присутствовали российские звезды и пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

После вечеринки и госпитализации Лещенко звезды начали обращаться за помощью к медикам из-за ухудшения состояния здоровья.

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