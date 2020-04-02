Українська артистка Камалія дружина мільярдера Мохаммада Захура, постала в гарному вбранні

Артистка написала пост про один з фільмів, підкріпивши його своїм прекрасним знімком, пише Politeka.net.

Гаряча красуня з'явилася в довгій сукні з глибоким декольте. З сукні ледь не випадали груди артистки. Тканина сукні здається ніби ковзає по плечах.

Завершили образ зірки великі сережки і каблучка на пальці.

Камалія розпустила довге хвилясте волосся і поклала їх на плечі.

Завершили її образ яскравий манікюр і макіяж з акцентом на губи.

В пості артистка розповіла, що її надихнув фільм з Томом Хенксом «Прекрасний день по сусідству». За словами артистки, картина "дає потужну проповідь про прийняття і розуміння".

За годину пост зібрав понад 600 лайків та багато коментарів.

"Красуня, "Шикарна Богиня!😍💖💥💥💥", "Ви ДУЖЕ 💣👍🌟СТИЛЬНА І КРАСИВА! 👍👍👍👍👍 ❤❤❤️ АЛЕ МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ ВАМ ПОТРІБЕН СТИЛІСТ З СЬОГОДНІШНІМ АКЦЕНТОМ СУЧАСНОСТІ! Ця наприклад сукня....вона не Ваша...чи ні.. пасує Вам Все)) ...але вона як з минулих років...😭", "шикарне Плаття !!!!!👍👍👍🔥", "Ви - красуня", "Красива така милашка ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Камалія позувала в білій блузі з великими рукавами. Наряд мав великий виріз і з нього визирали груди.

Також блискучий пояс підкреслив тонку талію української знаменитості.

Латексні штани виділили пружну п'яту точку і стрункі ніжки артистки.

Раніше повідомлялося, що Камалія показала як весело провела час з сім'єю і друзями, а також побажала своїм дітям щастя. Знімки дочок знаменитості вийшли яскравими і атмосферними:

«Свято вдалося! Принцеси задоволені!! А ми за них дуже раді!!! Дай бог їм щастя!!!!».

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