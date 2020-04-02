Украинская артистка Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, предстала в красивом наряде
Артистка написала пост об одном из фильмов, подкрепив его своим прекрасным снимком, пишет Politeka.net.
Горячая красотка предстала в длинном платье с глубоким декольте. Из платья едва не вываливалась грудь артистки. Ткань платья кажется будто скользит по плечам.
Завершили образ звезды крупные серьги и кольцо на пальце.
Камалия распустила длинные волнистые волосы и положила их на плечи.
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Завершили ее образ яркий маникюр и макияж с акцентом на губы.
В посте артистка рассказала, что ее вдохновил фильм с Томом Хэнксом «Прекрасный день по соседству». По словам артистки, картина "дает мощную проповедь о принятии и понимании".
За час пост собрал более 600 лайков и много комментариев.
"Красавица, "Шикарная Богиня!😍💖💥💥💥", "Вы ОЧЕНЬ 💣👍🌟СТИЛЬНАЯ И КРАСИВАЯ! 👍👍👍👍👍 ❤❤❤️ НО МНЕ КАЖЕТСЯ ВАМ НУЖЕН СТИЛИСТ С СЕГОДНЯШНИМ АКЦЕНТОМ СОВРЕМЕННОСТИ! Это например платье....оно не Ваше...или нет.. идет Вам Всё)) ...но оно как из прошлых лет...😭", "Платье шикарное !!!!!👍👍👍🔥", "Вы - красотка", "Красивая милашка такая ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Камалия позировала в белой блузе с большими рукавами. Наряд имел большой вырез и из него выглядывала грудь.
Также блестящий пояс подчеркнул тонкую талию украинской знаменитости.
Латексные брюки выделили упругую пятую точку и стройные ножки артистки.
Ранее сообщалось, что Камалия показала как весело провела время с семьей и друзьями, а также пожелала своим детям счастья. Снимки дочерей знаменитости получились яркими и атмосферными:
«Праздник удался! Принцессы довольны!! А мы за них очень рады!!! Дай бог им счастья!!!!».
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