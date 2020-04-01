Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала серію стильних і чуттєвих чорно-білих кадрів

Даша - активний користувач соціальних мереж, тому кожен раз з нових фотосесій зірка представляє відразу по кілька кадрів. Цього разу співачка вирішила блиснути стриманим чином, але здивувавши одкровеннями під постом в Instagram, пише Politeka.

На новому фото артистка з'явилася в кімнаті з панорамними і світлими вікнами. На ній: чорна джинсова спідниця і серій светр, який підкреслив її форми. Волосся Даші зібрані у високий тугий пучок, а на її обличчі легкий макіяж. Сама вона дивиться в бік від об'єктива з серйозним виразом обличчя.

«Дикість, коли люди кажуть: “Боже весь час гола, весь час з голою дупою.” Дуже шкода таких людей, тому що для мене оголене тіло — це мистецтво. Це найщиріше стан жінки. Я не буду говорити банальних фраз про те, що людина приходить у світ голий. Людина під час найпотаємніших подій голий. Люди це все паплюжать і, в силу якихось своїх внутрішніх заломлень, ставляться до цього по-іншому»», – Даша написала під новим постом.

До цього Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим батькам і добре, Боженькі БРАВО! Ну, такий шедевр створили, що запитай, а навіщо зберігати людство, то відповім - Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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