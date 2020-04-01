Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала серию стильных и чувственных черно-белых кадров

Даша - активный пользователь социальных сетей, поэтому каждый раз из новых фотосессий звезда представляет сразу по несколько кадров. В этот раз модель и певица решила сверкнуть сдержанным образом, но удивив откровениями под постом в Инстаграм, пишет Politeka.

На новом фото артистка появилась в комнате с панорамными и светлыми окнами. На ней: черная джинсовая юбка и серий свитер, подчеркнувший ее формы. Волосы Даши собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице легкий макияж. Сама она смотрит в сторону от объектива с серьезным выражением лица.

«Дикость, когда люди говорят: “Боже всё время голая, всё время с голой жопой.” Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело — это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это всё оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому»», – написала Даша под новым постом.

До этого Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим родителям и, ладно, Боженьке БРАВО! Ну, такой шедевр сотворили, что спроси, а зачем сохранять человечество, то отвечу - Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

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