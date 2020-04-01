Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала яскравими домашніми фото на карантині

Після того, як в країні був введений карантин, артистка змушена скасувала більшість своїх зйомок і світських заходів. Кожен день вранці, о дев'ятій годині, зірка влаштовує насичене тренування разом з шанувальниками в прямому ефірі в Instagram, пише Рoliteka.net.

Після цього артистка вирішила представити милі домашні фото, на яких позувала з легким макіяжем на обличчі і в яскраво-жовтій толстовці. При цьому Настя підпису розповіла про сектрете власного щастя і гармонії в душі:

«Я вірю в баланс Всесвіту, баланс чорного і білого. І що в кожній події потрібно знаходити щось хороше❤️ Зараз у нас є більше часу. Наприклад, час, який у нас йшло на переїзд на роботу - тепер можна використовувати на спорт💪

Ті, хто сьогодні займався зі мною на онлайн-тренуванні, ви великі молодці! Я вас цілую і обіймаю (на відстані, звичайно е🥰) І розкажіть, яке фото вам подобається більше: 1 або 2?☺️», - написала Каменських під постом. Шанувальники ж зазначили, що ще від минулого тренування не відійшли настільки вони насичені.

Відзначимо, щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції будинку, зірка вирішила проводити щоранку в прямому ефірі насичені тренровки.

Під час останнього тренування Настя, яка позувала в напівпрозорому вбранні перед камерами, не втрималася від ніжного поцілунку з Потапом. Справа в тому, що тренується зірка завжди біля сходинок, тому дуже часто її чоловік проходить повз і спостерігає за усердиями зірки.

На фан записі шанувальники артистки зняли цей момент в Инстаграме і розжалобились щасливого вигляду пари.

"Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами, уявляйте, як будете радіти тому, що будь-який одяг сідати на вас ідеально, як поліпшується не тільки ваше здоров'я, але і настрій 🔝", - розповіла Настя після одного із занять.

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