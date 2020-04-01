Відома українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала затишний відпочинок разом зі своїм улюбленим вихованцем

Артистка вирішила показати себе в домашньому вигляді і без макіяжу під час відпочинку разом з маленьким домашнім улюбленцем Рафіком, пише Politeka.

На представлених кадрах Леся в одному халаті і з махровим рушником на голові помилувалася собою перед дзеркалом. В руках Леся тримала свого вихованця, якій мило притулився до неї і забавно реагував на жартівливі поцілунки своєї господині.

Відзначимо, в розділі Сторі Instagram Никитюк стала показувати те, як протікають її домашні будні все частіше, адже зараз проходить вже третій тиждень карантину. Артистка проводить прямі ефіри, розкриває секрети догляду за собою і хвалиться домашніми стравами.

«У мене так багато роботи і такий графік, що я Їм все .. ну майже! Вже 2 роки я не Їм важкий Свинина, телятина, картопля, рис , макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прыщит. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні позбулася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень», - поділилася секретами краси нещодавно Леся.

До цього ж артистка показала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці стильний кадр, на якому позувала на одній з китайських вуличок у чорній захисній масці.

За словами зірки, коли вона була в Китаї під час відпустки, то ще тоді, кілька місяців тому, носила маску і якщо б вона знала про швидке настання епідемії, то запаслася б масками в більшій кількості.

На самому фото Леся позувала в коротенькій шкіряній міні-спідниці з замком спереду, акуратною чорній кофті і болотного кольору ботильйонах на невисокому каблуці. Доповнила свій "образ дня" провідна маленькою сумочкою такого ж відтінку, як і її одежа.

Причому підпису зірка розповіла про плани на найближчий час. надавши шанувальникам можливість провести свій час з нею, нехай і у віртуальному режимі.

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