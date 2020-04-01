Алла Добкіна, донька скандального українського політика Михайла Добкіна, поділилася знімками з відпочинку

Дівчина з сім'єю в кінці січня відвідала Мальдіви, передает Politeka.net. Модель розміщувала фото в купальниках і зі своїм сином, проте, мабуть, деякі знімки Добкіна залишила на потім.

Через два місяці Алла поділилася знімками з відпочинку. На кадрах дочка політика позувала у бікіні на пляжі і з сином за обідом. Образ красуні завершував солом'яний капелюшок.

Модель похвалилася стрункими ніжками, тонкою талією і пишними грудьми. На всіх фото можна розгледіти ідеальний загар.

"Мені сьогодні приснився океан❤️😢", - написала Алла, давши зрозуміти, що сумує за Мальдівами.

За шість годин пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.

"Гарні 👑👑❤️😇", "Красуня🌹❤️", "Це нащастя!🙏❤️💋😘😜😛", "Номер здавався малуватий!!!😂😂😂😉😉😉", "Я про нього мрію 🙏🙏🙏 ви красуня🌺", "😩Все буде, потрібно тільки почекати...🌊 🏝 🌞", "На задньому фоні Джекі чи що )", "Красиве фото💕👍💞", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дочка Добкіна постала без штанів, лише в довгій і широкій футболці рожевого кольору.

Алла позувала поруч з картиною, без косметики і з хвостом на голові.

Разом з нею витвором мистецтва милувався її однорічний син.

Примітно, що уважні шанувальники помітили рани на колінах дівчини, припустивши, що вона могла впасти в "погоні" за неслухняною дитиною.

Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна, як і всі українці, перебуває на карантині.

Вона розместила пост в Instagram, який супроводжувала новим фото, де, за її словами, позує без макіяжу і в чорному домашньому одязі.

Нагадаємо, що розніжена Алла Добкіна збурила українців визнанням: "Поцілунки тільки в ліжку".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дочка Добкіна розсунула ноги на камеру і здивувала визнанням: "Дуже кайфую від цього".

Також Politeka писала, що Алла Добкіна засвітила всі свої достоїнства в прозорій сітці: «ось це обсяги».