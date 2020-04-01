Анастасія Волочкова під час одного зі своїх інтерв'ю розповіла, що її в молодості домагався впливовий чоловік

Артистка повідомила, що даною людиною в її житті був директор Маріїнського театру Махар Вазієв. На той момент він тільки став директором і відразу дав зрозуміти, чого хоче від балерини.

За її словами, Вазієв при всіх заявив: «А ось ця буде моєю», пише СтарХіт. Для Волочкової почути таке і зараз здається диким, але ситуація сталася аж 19 років тому.

Крім того, в той час балерина будувала відносини з солістом театру Фарухом Рузиматовим. Однак Анастасія зізналася, що навіть якщо б не мала бойфренда, вона б все одно не крутила роман з Вазієвим, щоб "через ліжко" будувати кар'єру.

Директор театру здивувався відмові Волочкової і не збирався її відпускати, коли та вирішила звільнитися.

Вазієв нібито залишив артистку на «короткому повідку». Даючи нові партії, він перетворював її життя на кошмар. Адже таким чином впливовий чоловік хотів зломити волю балерини.

Проте Анастасія зуміла прорвати блокаду залицяльника і вирушила до Японії. Пізніше вона налагодила контакти з іншими театрами, де згодом і виступала.

Анастасія Волочкова в молодості:

"Я спочатку твердо пообіцяла собі, що не дам Вазієву перетворити мене на кріпосну балерину», — повідомила Волочкова.

Незабаром зірка зі скандалом звільнилася з Маріїнського театру, а Вазієв поїхав працювати в Мілан, де ледь не розвалив трупу. Пізніше, за словами Волочкової, його звільнили, завдяки італійським профспілкам, за домагання до балерин, деспотичність і корупцію.

Варто відзначити, що сам Махар Вазієв відмовився коментувати слова Анастасії Волочкової.

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