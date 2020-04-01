42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова без тіні збентеження посвітила головною гордістю у відвертому фото

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Анфіса одягла футболку бежевого кольору, родзинкою якої, безумовно, став глибокий виріз. Декольте знаменитості здатне позбавити дару мови.

Анфіса підкреслила очі чорними стрілками і нанесла червону помаду, а також злегка розтріпала волосся заради жаркого фото. При цьому зірка зухвало дивилася в об'єктив та причинила рот.

Телеведуча зізналася, як їй живеться на карантині:

"Ну, ось і настав час домашніх селфі😬 Не знаю чому, але настрій у мене 🔥 Сьогодні навіть забула, що в світі епідемія і потрібно в страху сидіти вдома😬 Чим більше навколо мене нагнітається паніка, тим спокійніше я себе відчуваю. Я завжди чудово вміла розслаблятися в ситуаціях, де від мене нічого не залежить. Як кажуть Китайці: "Зроби що повинно і будь, що буде!"

За годину шанувальники встигли понад 4 000 раз поставити "сердечка" під цим фото, а також високо оцінили відвертість Чехової.

"Твоя усмішка всіх вилікує"

"Яка ти божевільна у гарному СЛОВІ"

"Спасибі Вам,Анфіса! Чудові слова! Я теж так відчуваю"

"Ух ти якаааа🔥 се*сі-шмексі"

Раніше ми повідомляли, Чехова зачарувала фото, на якому постала в обтягуючій довгій сукні соковитого рожевого кольору. Вона безцеремонно повернулася до камери "п'ятою точкою".

«Анфіса, ви як завжди прекрасні!! І ваші пости завжди цікаві і актуальні!!», «Вам дуже йде ця сукня!», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова лягла під ніж лікарів, розповівши про серйозний діагноз: "Страшно, що буде...".

Як повідомляла Politeka, Чехова відкинула сорому і похвалилася своїм талантом: "Ангел".

Також Politeka писала, що пишногруда Анфіса Чехова засвітила своє багатство в мереживній халатику: "Світло мій".