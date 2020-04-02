Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала оригінальний спосіб тренування на біговій доріжці

У ці дні більшість людей виявилися замкнені вдома на карантині. Зірки не стали винятком, і тепер розважаються в домашніх умовах як можуть. Так, Волочкова вирішила похвалитися своєю спортивною формою та показати, як тренується вдома (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Як повідомляє Politeka, зірка опублікувала у своєму Instagram відео, на якому займається на біговій доріжці. Однак вона робить це вельми незвичайним способом: на пуантах. А щоб тренування не здавалося надто нудним, Волочкова вирішила вирядитися в костюм з тигровим принтом і дуже короткими міні-шортиками, більше схожими на труси. На кадрах балерина бадьоро крокує по біговій доріжці, не забуваючи виляти стегнами.

«Сидячи вдома, давайте не забувати про фізичні вправи, які можна робити в домашніх умовах. На своєму прикладі буду вам показувати і розповідати, як це можна робити. Я хочу, щоб ви усміхалися. Мій позитив завжди з вами!», - підписала кадри знаменитість.

Однак, ніхто з її прихильників не зміг відреагувати на кумедне відео. Справа в тому, що ще раніше Волочкова вирішила відключити коментарі до своїх постів в Instagram, під якими до цього з'являлося чимало критики на її адресу.

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